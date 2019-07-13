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    У світі

    Мей зізналася, що не сумуватиме за роботою прем'єра

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    Тереза Мей - Мей зізналася, що не сумуватиме за роботою прем'єра
    Тереза Мей

    Мей зазначила, що під час проживання на Даунінг-стріт, вона рідко відчувала себе вдома

    Тереза Мей зізналася, що не буде нудьгувати по роботі на посаді прем'єрміністра Великої Британії.

    Мей зазначила, що під час проживання на Даунінг-стріт, вона рідко відчувала себе вдома, пише «Інтерфакс-Україна» .

    «Знаєте, в будь-який момент вам можуть зателефонувати та принести документи. Це дійсно, в деякому сенсі, місце роботи», - заявила Мей.

    Вона підкреслила, що майбутньому голові уряду доведеться зіткнутися зі складнощами роботи.

    «Занадто багато політиків думає, що бути прем'єр-міністром, значить, мати багато влади. Насправді це позиція служби країні», - заявила Мей.

    Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

    В першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

    Джонсон також переміг у другому турі.

    За даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах.

    відставка політика Тереза Мей Велика Британія
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