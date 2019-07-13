Мей зізналася, що не сумуватиме за роботою прем'єра



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Тереза Мей

Мей зазначила, що під час проживання на Даунінг-стріт, вона рідко відчувала себе вдома

Тереза Мей зізналася, що не буде нудьгувати по роботі на посаді прем'єрміністра Великої Британії.

Мей зазначила, що під час проживання на Даунінг-стріт, вона рідко відчувала себе вдома, пише «Інтерфакс-Україна» .

«Знаєте, в будь-який момент вам можуть зателефонувати та принести документи. Це дійсно, в деякому сенсі, місце роботи», - заявила Мей.

Вона підкреслила, що майбутньому голові уряду доведеться зіткнутися зі складнощами роботи.

«Занадто багато політиків думає, що бути прем'єр-міністром, значить, мати багато влади. Насправді це позиція служби країні», - заявила Мей.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

В першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

Джонсон також переміг у другому турі.

За даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах.