На посаду прем'єра Британії найбільше голосів набирає Джонсон, - опитування



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30% учасників опитування, яке було проведене службою OnePoll, вважають, що Джонсон має найбільші шанси для завершення процесу виходу Британії з Євросоюзу

Щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах, - соціологи

Екс-міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон - найсильніший з кандидатів на посаду лідера Консервативної партії та глави уряду після відставки Терези Мей. Про це повідомляє видання The Sunday Times, посилаючись на опубліковані опитування.

Зазначається, що за даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах. З такою оцінкою не погодилися всього 22% опитаних.

Крім того, 30% учасників опитування, яке було проведене службою OnePoll, вважають, що Джонсон має найбільші шанси для завершення процесу виходу Британії з Євросоюзу. Інші кандидати на посаду прем'єра та лідера консерваторів не набрали підтримки більш ніж 7% респондентів.

Нагадаємо, в першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.