Джонсон виграв другий тур виборів голови Консервативної партії



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Борис Джонсон

19 та 20 червня відбудуться наступні етапи виборів глави Консервативної партії

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон упевнено виграв другий тур виборів голови Консервативної партії. Остаточний переможець виборів стане прем’єр-міністром країни.

Про це повідомляє BBC.

У другому турі в голосуванні брали участь депутати-торі з Палати громад. Джонсон набрав 126 голосів, що на 80 більше, ніж у найближчого переслідувача — ще одного екс-міністра закордонних справ Джеремі Ханта.

Також у наступний етап виборів вийшли міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт і міністр навколишнього середовища Майкл Гоув.

Вибув із перегонів колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб.

19 та 20 червня відбудуться наступні етапи виборів глави Консервативної партії, за підсумками яких вибуватиме один кандидат. Голосувати будуть тільки парламентарі-торі.

Коли залишаться двоє кандидатів, переможця будуть обирати вже близько 160 тисяч членів Консервативної партії.

Раніше повідомлялося, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

В першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

За даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах.