«Ми були готові»: Трамп зізнався, що збирався ліквідувати президента Сирії



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Башар Асад та Дональд Трамп

Глава Білого дому не шкодує про те, що план не був реалізований

Президент США Дональд Трамп заявив, що кілька років тому виступав за те, щоб організувати операцію з ліквідації глави сирійського режиму Башара Асада, але відмовився від цієї ідеї.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Я думав, що краще його ліквідувати. Ми були готові. Однак Метттіс (Джеймс Меттіс, ексглава Пентагону - ред) був проти», – сказав глава Білого дому.

За словами Трампа, «Меттіс – вкрай переоцінений генерал».

Глава Білого дому додав, що в результаті не шкодує про те, що план не був реалізований, тому що гарантій успіху плану не було.

Нагадаємо, що в 2018 році Трамп публічно заявляв, що повідомлення ЗМІ про американські плани щодо усунення Асада не відповідають дійсності.

Зазначимо, цього літа правляча партія арабського соціалістичного відродження («Баас») сирійського президента Башара Асада перемогла на парламентських виборах.

У Держдепартаменті США сирійські вибори назвали «зрежисованими». «З тих пір, як до влади прийшла партія Асада «Баас», в Сирії не було вільних і справедливих виборів, і цей рік не став винятком», - заявила представниця Держдепартаменту Морган Ортагус.

Це вже були треті вибори з початку громадянської війни в 2011 році і перші, які пройшли на відвойованих у опозиції територіях. Вибори проходили лише на територіях, підконтрольних режиму Асада, що складає близько 70 відсотків території країни.

Водночас мільйони сирійських біженців, які проживають за кордоном, не мали права голосувати.

Нагадаємо, у 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада. Протести в Сирії переросли у війну з опозицією, яка триває вже 9 років і призвела до загибелі майже 400 тисяч людей. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії.