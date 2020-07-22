У Сирії на виборах перемогла партія Асада



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Президент Сирії Башар Асад з дружиною Асмою на виборах 2016 року Фото: АР

Сирійська опозиція не визнає вибори

Правляча партія арабського соціалістичного відродження ( «Баас») сирійського президента Башара Асада перемогла на парламентських виборах. Про це оголосила виборча комісія країни.

Коаліція партії «Баас» і її союзників отримала 177 з 250 місць у парламенті країни. Явка на виборах склала 30,17 відсотка. Це значно нижче за явку на виборах 2016 року, яка склала 57,6 відсотка виборців. Як зазначає агенція AFP, перемога Асада була очікуваною ще й через відсутність реальних опозиційних кандидатів.

«Люди в Сирії позбавлені права на вільне волевиявлення. Це була театральна постановка режиму», - заявила Джахія Аріді, яка представляє сирійську опозицію на женевських переговорах з мирного врегулювання конфлікту в Сирії під егідою ООН. За її словами, сирійський «режим сам вибирав кандидатів, навіть незалежних».

У Держдепартаменті США сирійські вибори назвали «зрежисованими». «З тих пір, як до влади прийшла партія Асада «Баас», в Сирії не було вільних і справедливих виборів, і цей рік не став винятком», - заявила представниця Держдепартаменту Морган Ортагус.

Це вже були треті вибори з початку громадянської війни в 2011 році і перші, які пройшли на відвойованих у опозиції територіях. Вибори проходили лише на територіях, підконтрольних режиму Асада, що складає близько 70 відсотків території країни.

Водночас мільйони сирійських біженців, які проживають за кордоном, не мали права голосувати.

Нагадаємо, у 2011 році почалися масові протести проти режиму Башара Асада. Протести в Сирії переросли у війну з опозицією, яка триває вже 9 років і призвела до загибелі майже 400 тисяч людей. Президент Асад за підтримки Росії та Ірану відновив контроль майже над усією територією Сирії.