США запроваджують нові санкції проти режиму Асада



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Штати починають «послідовну кампанію санкцій» проти режиму Башара Асада

Санкції проти Сирії були запроваджені 2011 року у відповідь на жорстокі репресії режиму Сирії проти цивільного населення

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Штати запроваджують нові санкції проти керівництва Сирії. Вони торкнуться президента країни Башара Асада та його прибічників.

Про це Помпео написав у мережі Twitter.

«Сьогодні ми починаємо послідовну кампанію санкцій проти режиму Асада у відповідності з Законом Цезаря, що дозволяє застосування жорстких економічних санкцій для притягнення до відповідальності режиму Асада та його прибічників за їх жорстокі дії проти сирійського народу», - написав Помпео.

Санкції проти Сирії були запроваджені 2011 року у відповідь на жорстокі репресії режиму Сирії проти цивільного населення.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу прийняла у четвер рішення продовжити санкції проти режиму в Сирії ще на один рік, до 1 червня 2021 року.

До слова, президент США Дональд Трамп вирішив продовжити режим надзвичайного стану щодо Білорусі, введений в 2006 році. Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня.

Як повідомлялося, посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму.