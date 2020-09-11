Microsoft виявила втручання у вибори США з боку хакерів із Росії, Китаю та Ірану



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Microsoft виявила втручання у вибори США з боку хакерів Росії, Китаю та Ірану

Закордонні групи впливу посилили діяльність із втручання у вибори 2020 року

Корпорація Microsof попередила, що в президентські вибори в США вже намагаються втручатися групи кіберзлочинців з Росії, Китаю та Ірану. Ті ж організації були причетні до втручання у вибори в 2016 році.

Відповідну заяву опубліковано на сайті компанії.

За словами Microsoft, компанія протягом кількох останніх тижнів фіксувала невдалі кібератаки проти людей, пов’язаних із виборчими штабами Дональда Трампа і Джозефа Байдена – кандидатів у президенти від Республіканської та Демократичної партії відповідно.

«Закордонні групи впливу посилили діяльність із втручання у вибори 2020 року, як і передбачалося. Ця інформація відповідає попереднім повідомленням уряду США та інших сторін», – ідеться в повідомленні.

За даними Microsoft у вибори президента в США втручаються три групи:

російська група Стронцій, яка здійснила кібератаки проти понад 200 фізичних і юридичних осіб, в тому числі політичних кампаній, лобістських груп і політичних консультантів;

китайська група Цирконій, яка здійснювала атаки проти ключових осіб передвиборчого процесу в США, зокрема людей, пов’язаних з Джо Байденом, а також лідерів думки з різних країн світу;

іранська група Фосфор, яка здійснювала атаки проти особистих акаунтів людей, пов’язаних з передвиборчою кампанією Дональда Трампа.

За даними компанії, всі ці угруповання намагалися вплинути на вибори президента США і в 2016 році. При цьому деякі з них, наприклад російський Стронцій, вдосконалили свою тактику, включивши в свій арсенал нові інструменти розвідки і нові методи для приховування операцій, багато з яких хакерам вдалося автоматизувати.

На думку Microsoft, американський уряд має посилити протидію зовнішнім кібератакам.

«Ми розкриваємо ці атаки, тому що вважаємо, що світу важливо знати про загрози демократичному процесу. Важливо, щоб кожен, хто долучився до демократичних процесів у світі прямо або побічно знав про ці загрози і вживав заходів для власного захисту як на особистому, так і на професійному рівні», – йдеться в заяві Microsoft.

У компанії запевнили, що «більшість цих атак було виявлено та зупинено засобами безпеки, вбудованими в наші продукти», а об'єкти атак отримали повідомлення.