Санкції проти українського нардепа. Держсекретар Помпео зробив спеціальну заяву



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Держсекретар Помпео прокоментував санкції проти українського нардепа

Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою і намагався впливати на погляди американських виборців, зазначив Помпео

Сьогодні Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти чотирьох осіб, пов’язаних з Кремлем, за їхні намагання втрутитися у вибори в США.

Про це йдеться в заяві Держсекретаря США Майка Помпео.

Відповідно до указу президента 13848, міністерство фінансів США ввело санкції проти Андрія Деркача за його зусилля вплинути на президентські вибори в США 2020 року.

«Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою і намагався впливати на погляди американських виборців за допомогою керованої Росією кампанії прихованого впливу, зосередженої на маніпулюванні американським політичним процесом для просування ворожих інтересів Росії в Україні. Кульмінація цієї операції мала настати до дня виборів», – зазначив Помпео.

Міністерство фінансів США також ввело санкції проти трьох громадян Росії, пов’язаних з Агентством Інтернет–досліджень «ферми тролів» (також відомим як Інтернет–дослідження «Лахта»), що належить і управляється пов’язаним з Кремлем олігархом Євгеном Пригожиним. Артем Ліфшиц, Антон Андрєєв та Дар’я Асланова забезпечували підтримку криптовалютних рахунків Агентства Інтернет–досліджень, сприяючи злочинному впливу Агентства Інтернет–досліджень на народ США.

«Цей крок чітко дає зрозуміти: Сполучені Штати без вагань використовуватимуть усі інструменти національної влади у відповідь на діяльність іноземних суб’єктів, які прагнуть втрутитися у наші вибори чи іншим чином впливати на них», - резюмував Помпео.

Як повідомлялося раніше, нардеп за допомогою, так званих «плівок Деркача» намагався довести втручання в Україну ексвіцепрезидента США і чинного кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.

Раніше Національний центр контррозвідки і безпеки США вказував на те, що Андрія Деркача може використовувати російська сторона для втручання у президентські вибори у США. Вони мають відбутися 3 листопада 2020 року.

Деркач у травні оприлюднив записи розмов нібито Порошенка, що, за його словами, свідчили про «зовнішнє управління» Україною, зокрема через те, що Порошенко погоджує з Байденом призначення та звільнення високопосадовців. Також там є про нібито корупцію через компанію Burisma.

Пізніше Деркач оприлюднив запис розмови нібито Порошенка з Володимиром Путіним. Сам Порошенко називає всі ці записи фейком і атакою п'ятої колони Кремля.

Через ці плівки Офіс генпрокурора порушив проти Порошенка справу про держзраду, а Держбюро розслідувань — справу щодо можливого незаконного запису розмов Порошенка й Байдена.

У грудні 2019 року Деркач зустрівся з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та обговорив створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція».

Про групу відтоді чути не було, але внаслідок розслідування справи щодо імпічменту президента США Дональда Трампа стало відомо, що Джуліані був одним із кураторів, так званого, неформального каналу американської зовнішньої політики щодо України. Цей канал намагався тиснути на новообрану українську владу, аби та оголосила (і, можливо, почала) проведення розслідувань проти Burisma та Байденів-старшого й молодшого.

Сполучені Штати також запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії.