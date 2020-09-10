Поліція відкрила 13 кримінальних справ через порушення виборчого процесу



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Поліція відкрила 13 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Загалом поліція зареєструвала 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами, за період з 5 вересня

Національна поліція відкрила 13 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За повідомленням, дев’ять із них відкрили протягом останньої доби.

Всього з початку виборчого процесу поліцейські розпочали 13 кримінальних проваджень. З них 9 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

Чотири кримінальні провадження пов’язані з фактами надання неправдивої інформації для Державного реєстру виборців, ще три – з підкупом виборця або члена виборчої комісії. Крім того, поліція розслідує ймовірне перешкоджання здійсненню виборчого права та незаконне використання бюлетеня.

Загалом поліція зареєструвала 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами, за період з 5 вересня. Переважно вони стосуються порушення порядку агітації, підкупу виборців, псуванням агітаційних матеріалів чи їх розміщенням із порушеннями.

«Також поліцейські склали три протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом», – повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

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