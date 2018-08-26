Міністр закордонних справ Австралії йде у відставку
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Бішоп очолювала МЗС Австралії з вересня 2013 року
Міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що йде у відставку.
Про це вона повідомила у Twitter.
«Сьогодні я повідомила прем’єр-міністру, що йду з посади міністерки закордонних справ. Це була велика честь для мене», — написала Бішоп.
Зазначимо, що Джулі Бішоп очолювала МЗС Австралії з вересня 2013 року, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона також є заступницею керівника Ліберальної партії Австралії.
В уряді Австралії Бішоп працювала з 2003 року, протягом 2003-2006 років очолювала Міністерство з питань турботи про літніх людей, а в 2006-2007 роках була міністеркою освіти, науки і підготовки кадрів Австралії.
Нагадаємо, новим головою Ліберальної партії та прем'єр-міністром Австралії обрано урядового скарбника Скотта Моррісона.
Джерело: Громадське