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    У світі

    Міністр закордонних справ Австралії йде у відставку

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    Джулі Бішоп - Міністр закордонних справ Австралії йде у відставку
    Джулі Бішоп

    Бішоп очолювала МЗС Австралії з вересня 2013 року

    Міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що йде у відставку.

    Про це вона повідомила у Twitter.

    «Сьогодні я повідомила прем’єр-міністру, що йду з посади міністерки закордонних справ. Це була велика честь для мене», — написала Бішоп.

    Зазначимо, що Джулі Бішоп очолювала МЗС Австралії з вересня 2013 року, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона також є заступницею керівника Ліберальної партії Австралії.

    В уряді Австралії Бішоп працювала з 2003 року, протягом 2003-2006 років очолювала Міністерство з питань турботи про літніх людей, а в 2006-2007 роках була міністеркою освіти, науки і підготовки кадрів Австралії.

    Нагадаємо, новим головою Ліберальної партії та прем'єр-міністром Австралії обрано урядового скарбника Скотта Моррісона.

    Джерело: Громадське

    Австралія кадрові зміни
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