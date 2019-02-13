Міністр оборони України їде на засідання НАТО



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Степан Полторак проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Альянсу

Українська делегація братиме участь у заходах на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО

Міністр оборони України Степан Полторак прибуде з візитом до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

«13-14 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з головою оборонного відомства Степаном Полтораком здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Українська делегація братиме участь у заходах у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО», - йдеться у повідомленні.

Під час візиту міністр оборони України, як очікується, проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО.