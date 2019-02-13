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    У світі

    Міністр оборони України їде на засідання НАТО

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    Степан Полторак проведе&nbsp;низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Альянсу - Міністр оборони України їде на засідання НАТО
    Степан Полторак проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Альянсу

    Українська делегація братиме участь у заходах на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО

    Міністр оборони України Степан Полторак прибуде з візитом до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 13-14 лютого. Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

    «13-14 лютого делегація міністерства оборони України на чолі з головою оборонного відомства Степаном Полтораком здійснить візит до штаб-квартири НАТО. Українська делегація братиме участь у заходах у рамках засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО», - йдеться у повідомленні.

    Під час візиту міністр оборони України, як очікується, проведе низку двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Північноатлантичного Альянсу.

    Нагадаємо, Президент Петро Порошенко анонсував підписання змін до Конституції про курс на ЄС і НАТО.

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