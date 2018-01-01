Москва попередила Україну про можливу ескалацію на окупованому Донбасі

Росії не сподобався закон про реінтеграцію Донбасу

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою після вступу в дію українського закону про реінтеграцію Донбасу. Відповідний документ опублікований на сайті відомства. «Підписавши згаданий закон, [президент Петро] Порошенко фактично перекреслив Мінські угоди, розв'язавши руки «партії війни». Ні про яке прямому діалозі з



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Російське зовнішньополітичне відомство зробило заяву про закон щодо території окупованого Донбасу

Росії не сподобався закон про реінтеграцію Донбасу

Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою після вступу в дію українського закону про реінтеграцію Донбасу. Відповідний документ опублікований на сайті відомства.

«Підписавши згаданий закон, [президент Петро] Порошенко фактично перекреслив Мінські угоди, розв'язавши руки «партії війни». Ні про яке прямому діалозі з владою невизнаних республік, деескалації протистояння і пошуку шляхів мирного політичного врегулювання мови не йде. Навпаки, документ створює умови для насильницького захоплення неконтрольованих Києвом територій Донецької і Луганської областей», - сказано у ньому.

Російське зовнішньополітичне відомство впевнене, що Порошенко «підписав вирок мінському «Комплексу заходів».

Заява просякнута російськими пропагандистськими штампами. Зокрема, там містяться фейкові твердження про «використання української армії проти мирного населення» та здійснення «державного перевороту, вчиненого українськими націоналістами в лютому 2014 року».

Окрім того, Москва заявила про можливість військового загострення на окупованому Донбасі.

«Практичне застосування цього закону загрожує ризиками серйозної ескалації обстановки на південному сході України (мається на увазі окупований Донбас; фраза є штампом російської пропаганди, що призначений створити видимість масштабної нестабільності в Україні – ред.). Сподіваємося, що її західні куратори усвідомлюють це і зуміють використати наявний у них вплив на Київ, щоб не допустити втілення в життя згубного для української державності сценарію, що загрожує непередбачуваними наслідками для європейської стабільності і безпеки», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України «Голос України» від 23 лютого.

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