Закон про реінтеграцію Донбасу опублікували у газеті Верховної Ради

У новому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор

Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України «Голос України» від 23 лютого. Президент



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Український військовий на Донбасі

У новому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор

Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України «Голос України» від 23 лютого.

Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про ухвалення в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

6 лютого парламент відхилив цей проект.

Також повідомлялося, що у проект закону про реінтеграцію Донбасу включили Крим і дату початку окупації

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