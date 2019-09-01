Можливого «батька» біткоїнів засудили на чотири мільярди доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крейг Райт має виплатити 410 тис. біткоїнів

Суд у Флоріді зобов'язав австралійця Крейга Райта, який є одним з можливих творців біткоїнів, виплатити родичам його покійного бізнес-партнера Дейва Клеймана 410 тис. біткоїнів, що еквівалентно $4 млрд. Про це пише Bloomberg.

Клейман, який помер в 2013 році, був комп'ютерним криміналістом і математиком. Його нарівні з Райтом називали ймовірним творцем біткоїнів. У минулому році родичі Клеймана звернулися до суду з заявою, що після його смерті Райт присвоїв біткоїни партнера.

Позивачі надали його листування від 2008 року, в якій Клейман звернувся до Райта з проханням про допомогу в створенні платіжної системи. Тоді в листуванні вперше фігурує біткоїн. Райт і Клейман створили компанію W&K Info Defense Research для майнінгу біткоїнів. Згідно з матеріалами позову, після смерті останнього Райт вивів активи компанії на особисті рахунки. Вартість цих активів, за оцінкою родичів Клеймана, перевищує $10 млрд.

Суддя в ході процесу заявив, що не уповноважений давати оцінку тому, чи є Райт і Клейман творцями біткоїнів. Однак, за словами адвоката Райта, саме по собі судове рішення вже фактично є підтвердженням того, що Райт стоїть біля витоків створення цієї криптовалюти, в іншому випадку «звідки у нього всі ці біткоїни»?

Тим часом сам Райт в ході процесу стверджував, що у нього немає доступу до біткоїнів, який вони з партнерами майнили з 2009 по 2013 рік.

У 2014 році компанія Крейга Райта Hotwire Preemptive Intelligence Group пробувала запустити перший в світі банк на основі біткоїнів, проте виникли проблеми з австралійською податковою інспекцією.

У 2015-2016 роках кілька видань провели розслідування, які показали, що Райт може бути творцем біткоїнів. У 2016 році Райт сам заявив, що був ключовим учасником команди, яка створила цю криптовалюту, під псевдонімом «Сатоси Накамото». Після того як його слова були оскаржені, він вирішив, що не висуватиме додаткових доказів своєї участі.