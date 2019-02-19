На Львівській площі демонтували «Посольство біткоїн в Україні» (фото)



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Незаконну тимчасову споруду демонтовано Фото: Андрій Андрєєв, Facebook

Незаконний МАФ був із бетонним фундаментом із арматурою

На Львівській площі у Києві комунальники демонтували незаконну тимчасову споруду, на місці якої тепер з’явиться сквер. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в. о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

За його словами, демонтажна робота була важкою. «Нам довелось не просто прибрати незаконну ТС, а й вилучити з ґрунту «вкрай впертий» бетонний фундамент з арматурою», - зазначив Андрєєв.

Він розповів, що спочатку у МАФі вівся продаж української книги, і влада міста поставилась поблажливо та не чіпала власників. «Бо книжки – це інтелігентний бізнес. Це не фастфуд з коліс без сплати податків роботягам втюхувати», - пояснив Андрєєв.

Але потім власник ТС почав безпідставно збільшувати площу, закінчив із книжками та почав організовувати кафе. Андрєєв зазначив, що «це – зовсім інша історія, вже незаконна».

«У підсумку: демонтаж і передача естафети «Київзеленбуду»… Клаптик на Львівській площі повністю готовий до облагородження «Київзеленбудом», - підсумував чиновник.

На одному з фото видно назву організації, що розміщувалася у цьому МАФі – «Посольство біткоїн в Україні».

Нагадаємо, нещодавно перехід перед «трубою» Центрального залізничного вокзалу у Києві було повністю вивільнено від нелегальної торгівлі.