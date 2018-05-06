МЗС Франції засудило заяву Трампа щодо терактів у Парижі

Франція висловила своє «тверде засудження» зауважень Трампа про напади в Парижі та закликала поважати пам'ять жертв

МЗС Франції засудило заяву президента США Дональда Трампа про те, що жертв терактів 13 листопада 2015 року в Парижі могло бути менше, якби у країні діяв відповідний закон, який дозволяв би співробітникам закладів громадського харчування мати при собі зброю, що дало б можливість нейтралізувати терористів. Про це йдеться у



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Франція

Франція висловила своє «тверде засудження» зауважень Трампа про напади в Парижі та закликала поважати пам'ять жертв

МЗС Франції засудило заяву президента США Дональда Трампа про те, що жертв терактів 13 листопада 2015 року в Парижі могло бути менше, якби у країні діяв відповідний закон, який дозволяв би співробітникам закладів громадського харчування мати при собі зброю, що дало б можливість нейтралізувати терористів.

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС.

«Франція висловлює своє тверде засудження зауважень президента Трампа про напади 13 листопада 2015 року в Парижі та закликає поважати пам'ять жертв», - вказано в заяві.

В документі також наголошується, що кожна країна вільно визначає власне законодавство у сфері носіння зброї, як і в інших сферах.

«Франція пишається тим, що вона є безпечною країною, де придбання та володіння вогнепальною зброєю суворо регулюються. Статистика потерпілих від вогнепальної зброї не змушує нас ставити під сумнів вибір Франції в цьому питанні. Вільний оборот зброї в суспільстві не є засобом проти терористичних нападів, він, навпаки, може полегшити планування таких нападів», - вказано в документі.

Як відомо, 13 листопада 2015 року вибухи прогриміли неподалік стадіону «Стад де Франс» в північному пригороді Парижа, в кількох барах і кафе паризького передмістя Сен-Дені і в самій столиці. Крім того, терористи взяли в заручники відвідувачів концертного залу «Батаклан» в Парижі. Жертвами нападів стали 130 осіб, 350 дістали поранення. Режим надзвичайного стану, запроваджений у Франції у листопаді 2015 року, був скасований 1 листопада минулого року.

До слова, нещодавно у Сенаті США зажадали від Держдепу внести РФ до переліку держав-спонсорів тероризму.

Джерело: Укрінформ