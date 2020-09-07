МЗС Сербії викликав російського посла «на килим» через хамство Захарової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС Сербії викликало посла РФ «для роз'яснення» ситуації з постом Захарової в соцмережах про візит Вучича в США

Примітив і вульгарність Захарової говорять про неї, а також про тих, хто її туди помістив, - президент Сербії

Міністерство закордонних справ Сербії викликало «на килим» посла Росії Олександра Боцан-Харченка через коментар представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової про президента країни Олександра Вучича. Про це заявив глава МЗС Сербії Івіца Дачич, повідомляють РИА «Новости».

«МЗС Сербії викликало посла РФ «для роз'яснення» ситуації з постом Захарової в соцмережах про візит Вучича в США», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Захарова в суботу, 5 вересня, опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото президента Сербії Олександра Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа і кадр з фільму «Основний інстинкт» зі сценою Шерон Стоун «нога на ногу».

«Якщо вас покликали в БД (Білий дім. - ред), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте», - написала Захарова.

«Марія Захарова найбільше говорить про себе. Примітив і вульгарність говорять про неї, а також про тих, хто її туди помістив», - заявив Вучич, коментуючи пост Захарової.