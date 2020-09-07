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    У світі

    Кремль очікує на візит Лукашенка у найближчі дні

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    Лукашенко і Путін домовилися про особисту зустріч у Москві в найближчі тижні - Кремль очікує на візит Лукашенка у найближчі дні
    Лукашенко і Путін домовилися про особисту зустріч у Москві в найближчі тижні

    Лукашенко приїде в найближчі дні, але це буде не 13 вересня, як раніше писали ЗМІ, - прессекретар Путіна

    У Росії активно йде підготовка до візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

    Пєсков поінформував, що Лукашенко приїде в найближчі дні, але це буде не 13 вересня, як раніше писали ЗМІ.

    «В цілому, дійсно, його можна очікувати в найближчі дні, ми своєчасно вас поінформуємо», - сказав Пєсков.

    Нагадаємо, Путін і Лукашенко домовилися про особисту зустріч у Москві в найближчі тижні. У Кремлі уточнили, що візит білоруського лідера відбудеться в найближчі два тижні.

    Як повідомлялося, Путін визнав: Росія готується до силового втручання у білоруські протести.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Як повідомлялося, глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

    Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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