На Алясці розбився легкомоторний літак з польськими туристами, є загиблі



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Аварія сталася недалеко від гори Деналі

Рятувальникам вдалося виявити чотирьох загиблих

В американському штаті Аляска внаслідок аварії легкомоторного літака загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє Anchorage Daily News.

Як зазначається, аварія сталася ще 4 серпня недалеко від гори Деналі.

Під час аварії на борту літака перебували п'ять осіб. Рятувальникам вдалося виявити чотирьох загиблих.

Пошуки п'ятого пасажира наразі тривають, вони ускладнені несприятливими погодними умовами.

На борту літака, за даними AP, перебували пілот і четверо туристів з Польщі.

Нагадаємо, напередодні у Франції розбився невеликий літак. Внаслідок катастрофи загинув чоловік і двоє жінок