  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На Британію насувається небезпечний шторм «Фрея»

    • Розсилка
    Очікується, що найбільш небезпечною буде ситуація у неділю та понеділок - На Британію насувається небезпечний шторм «Фрея»
    Очікується, що найбільш небезпечною буде ситуація у неділю та понеділок

    Метеорологічна служба оголосила попередження «жовтого» рівня про сильний вітер в Уельсі та на південному заході Шотландії

    Цими вихідними територію Великої Британії накриє шторм «Фрея». Подекуди сила вітру сягатиме 129 км/год. Про це повідомляє Mirror.

    «Потенційно небезпечний шторм «Фрея» насувається на Британію з поривами вітру до 80 миль/год (129 км/год - ред.) і сильним дощем», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, метеорологічна служба оголосила попередження «жовтого» рівня про сильний вітер в Уельсі та на південному заході Шотландії.

    Очікується, що найбільш небезпечною буде ситуація у неділю та понеділок.

    Також можуть виникнути проблеми у функціонуванні автотрас, залізничних, повітряних та водних шляхів перевезення пасажирів.

    Читайте також
    Велика Британія шторм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ