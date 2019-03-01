На Британію насувається небезпечний шторм «Фрея»



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Очікується, що найбільш небезпечною буде ситуація у неділю та понеділок

Метеорологічна служба оголосила попередження «жовтого» рівня про сильний вітер в Уельсі та на південному заході Шотландії

Цими вихідними територію Великої Британії накриє шторм «Фрея». Подекуди сила вітру сягатиме 129 км/год. Про це повідомляє Mirror.

«Потенційно небезпечний шторм «Фрея» насувається на Британію з поривами вітру до 80 миль/год (129 км/год - ред.) і сильним дощем», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метеорологічна служба оголосила попередження «жовтого» рівня про сильний вітер в Уельсі та на південному заході Шотландії.

Очікується, що найбільш небезпечною буде ситуація у неділю та понеділок.

Також можуть виникнути проблеми у функціонуванні автотрас, залізничних, повітряних та водних шляхів перевезення пасажирів.