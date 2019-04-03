На Філіппінах прогримів вибух у ресторані: 18 поранених



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Вибух стався від саморобного вибухового пристрою Фото: AFP

Вибух в ресторані - це третій вибух в столиці султана Кударат за останні вісім місяців

Щонайменше 18 людей поранено в результаті вибуху, що стався в ресторані у провінції Султан Кударат на Філіппінах.

Про це повідомляє видання Rappler.

Поліція, яка оглядає місце події, вважає, що вибух стався від саморобного вибухового пристрою. У правоохоронців поки немає підозрюваних.

Зазначається, що серед постраждалих 6 неповнолітніх і вагітна жінка.

Вибух в ресторані - це третій вибух в столиці султана Кударат за останні вісім місяців.

Нагадаємо, у Росії у Санкт-Петербурзькій військово-космічній академії стався вибух, унаслідок якого постраждали чотири людини.