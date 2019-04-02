У Росії у військовій академії стався вибух



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За попередньою інформацією, здетонували боєприпаси

З травмами госпіталізовані чотири людини

У Росії у Санкт-Петербурзькій військово-космічній академії стався вибух, унаслідок якого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Інтерфакс.

«Вибух стався під час занять в одному з навчальних корпусів академії. За попередньою інформацією, здетонували боєприпаси. З травмами госпіталізовані чотири людини, імовірно курсанти», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.