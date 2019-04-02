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    У світі

    У Росії у військовій академії стався вибух

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    За попередньою інформацією, здетонували боєприпаси - У Росії у військовій академії стався вибух
    За попередньою інформацією, здетонували боєприпаси

    З травмами госпіталізовані чотири людини

    У Росії у Санкт-Петербурзькій військово-космічній академії стався вибух, унаслідок якого постраждали чотири людини. Про це повідомляє Інтерфакс.

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    «Вибух стався під час занять в одному з навчальних корпусів академії. За попередньою інформацією, здетонували боєприпаси. З травмами госпіталізовані чотири людини, імовірно курсанти», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами. Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

    Як повідомлялося, у Запоріжжі двоє дітей підірвалися на гранаті. Трагедія сталася у Дніпровському районі Запоріжжя. За офіційною версією поліції, хлопчики 2005 і 2006 р. гуляли по вулиці Щаслива. Біля одного з багатоповерхових будинків вони виявили вибуховий пристрій, старша дитина кинула гранату на землю перед собою. В результаті стався вибух.

    Дітей доставили в лікарню, життя старшої дитини врятувати не вдалося, молодшому хлопчику надана медична допомога, його життю зараз нічого не загрожує.

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