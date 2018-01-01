На Філіппінах за одну ніч вбили 10 наркоторговців

Наркоторговці вбиті в рамках антинаркотичної кампанії

На Філіппінах поліція застрелила 10 підозрюваних торговців наркотиками і заарештувала 63 осіб під час операцій, які провели вночі 22 лютого. Про це повідомляє Reuters. Поліція отримала дозвіл від президента країни відновити операції проти наркозлочинності після двомісячного призупинення через смерть неозброєного підлітка. Операції тривали з ночі



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Наркоторговці вбиті в рамках антинаркотичної кампанії

На Філіппінах поліція застрелила 10 підозрюваних торговців наркотиками і заарештувала 63 осіб під час операцій, які провели вночі 22 лютого. Про це повідомляє Reuters.

Поліція отримала дозвіл від президента країни відновити операції проти наркозлочинності після двомісячного призупинення через смерть неозброєного підлітка.

Операції тривали з ночі середи до ранку четверга в провінції Булакан, на північ від Маніли. У серпні минулого року тут за один день загинуло 32 людини.

Начальник поліції Булакан Ромео Карамат сказав, що 10 підозрюваних були вбиті у 45 окремих випадках «купівлі» наркотиків у восьми різних містах.

Раніше повідомлялося, що у Харкові анонсували міжнародну наукову конференцію з питань канабісу.