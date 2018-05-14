На Гаваях - нова евакуація через активність вулкана Кілауеа

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Вулкан Кілауеа проявляє підвищену сейсмічну активність з початку травня

Влада Великого острова, який входить до складу Гавайських островів, наказала евакуювати місцевих жителів з району Пуна, розташованого поблизу зони поширення лави вулкана Кілауеа, повідомляє в понеділок агентство Associated Press.

За даними агентства, лава вулкана вже зруйнувала понад 40 житлових будинків, на автомобільних дорогах утворилися великі тріщини.

Минулого тижня місцева служба порятунку провела евакуацію близько 2 тис. осіб, в основному це були жителі населеного пункту Леілані-Естейтс. Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова.

У Геологічній службі США повідомили, що на цей момент зафіксовано приблизно 20 вулканічних тріщин, з яких випливає лава.

Вулкан проявляє підвищену сейсмічну активність з початку травня. Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі. Його висота становить 1247 метрів над рівнем моря.

Джерело: Интерфакс