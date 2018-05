США оголосили штат Гаваї зоною стихійного лиха

Геологічна служба США попередила, що протягом найближчих тижнів може відбутися чергове виверження Кілауеа

Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова. Про це йдеться у Twitter глави штату.

«Надзвичайна ситуація у геотермальній зоні Пуни. Президенту США направлено запит про виділення допомоги Гавайям у зв'язку



Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова. Про це йдеться у Twitter глави штату.

«Надзвичайна ситуація у геотермальній зоні Пуни. Президенту США направлено запит про виділення допомоги Гавайям у зв’язку зі стихійним лихом», — йдеться в заяві.

Як повідомив губернатор на прес-конференції, допомога федерального уряду може знадобитися для евакуації жителів за допомогою вертольотів, яких у Гаваїв немає в достатній кількості.

Крім того, підтримка потрібна, щоб звести до мінімуму шкоду економіці острова і оперативно усунути наслідки виверження вулкана.

«Федеральна допомога необхідна, щоб ми могли успішно проводити такі великомасштабні операції», — заявив губернатор.

Геологічна служба США попередила, що протягом найближчих тижнів може відбутися чергове виверження Кілауеа, повідомляє ТАРС. Як зазначалося, зафіксоване стабільне зниження рівня лави в кратері вулкана підвищило ймовірність потенційних вивержень, що супроводжуються вибухами.

Напередодні був зафіксований потужний викид попелу з жерла вулкана. У цілому евакуйовано близько 1500 осіб. Потоки лави зруйнували 36 будинків і будівель в регіоні, передає Honolulu Civil Beat. Жертв в результаті розгулу стихії немає.

Влада штату з 3 травня, коли почалася чергова фаза виверження вулкана Кілауеа, витратила на заходи захисту населення 400 тис. доларів США. Очікується, що протягом наступного місяця витрати на безпеку і відновлення зруйнованої лавою інфраструктури перевищать 2,9 млн доларів.

2 new fissures active today on either side of Leilani Estates, #Kilauea. HVO reports deformation data consistent with renewed movement of magma down rift (to the NE). see https://t.co/tt5GzU29Sw. Fire dept. photo of fissure 15 at 1 PM May 9th from https://t.co/tg47PWJ8ZY pic.twitter.com/390jkDr3sK — Ken H Rubin (@kenhrubin) 10 травня 2018 р.

Нагадаємо, виверження вулкана Кілауеа сталося 3 травня і супроводжувалося землетрусом магнітудою 6,9. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25,5 км на північний захід від особливої зони Хавайіан-Перадайс-Парк (округ Пуна) з населенням трохи більше 11 тис. Чоловік. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 5 км.

Вулкан Кілауеа — наймолодший з наземних гавайських вулканів і один з найактивніших вулканів на Землі.