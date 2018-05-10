  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    США оголосили штат Гаваї зоною стихійного лиха

    Геологічна служба США попередила, що протягом найближчих тижнів може відбутися чергове виверження Кілауеа
    Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова. Про це йдеться у Twitter глави штату. [READ_MORE] «Надзвичайна ситуація у геотермальній зоні Пуни. Президенту США направлено запит про виділення допомоги Гавайям у зв’язку
    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка

    Геологічна служба США попередила, що протягом найближчих тижнів може відбутися чергове виверження Кілауеа

    Губернатор штату Гаваї Девід Іге оголосив район Пуна зоною стихійного лиха у зв'язку з наслідками виверження вулкана Кілауеа на сході острова. Про це йдеться у Twitter глави штату.

    Читайте також

    «Надзвичайна ситуація у геотермальній зоні Пуни. Президенту США направлено запит про виділення допомоги Гавайям у зв’язку зі стихійним лихом», — йдеться в заяві.

    Як повідомив губернатор на прес-конференції, допомога федерального уряду може знадобитися для евакуації жителів за допомогою вертольотів, яких у Гаваїв немає в достатній кількості.

    Крім того, підтримка потрібна, щоб звести до мінімуму шкоду економіці острова і оперативно усунути наслідки виверження вулкана.

    «Федеральна допомога необхідна, щоб ми могли успішно проводити такі великомасштабні операції», — заявив губернатор.

    Геологічна служба США попередила, що протягом найближчих тижнів може відбутися чергове виверження Кілауеа, повідомляє ТАРС. Як зазначалося, зафіксоване стабільне зниження рівня лави в кратері вулкана підвищило ймовірність потенційних вивержень, що супроводжуються вибухами.

    Напередодні був зафіксований потужний викид попелу з жерла вулкана. У цілому евакуйовано близько 1500 осіб. Потоки лави зруйнували 36 будинків і будівель в регіоні, передає Honolulu Civil Beat. Жертв в результаті розгулу стихії немає.

    Влада штату з 3 травня, коли почалася чергова фаза виверження вулкана Кілауеа, витратила на заходи захисту населення 400 тис. доларів США. Очікується, що протягом наступного місяця витрати на безпеку і відновлення зруйнованої лавою інфраструктури перевищать 2,9 млн доларів.

    Нагадаємо, виверження вулкана Кілауеа сталося 3 травня і супроводжувалося землетрусом магнітудою 6,9. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 25,5 км на північний захід від особливої зони Хавайіан-Перадайс-Парк (округ Пуна) з населенням трохи більше 11 тис. Чоловік. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 5 км.

    Вулкан Кілауеа — наймолодший з наземних гавайських вулканів і один з найактивніших вулканів на Землі.

    Читайте також
    США стихійні лиха вулкан надзвичайні ситуації
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ