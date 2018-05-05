На Гаваях стався найпотужніший за останні 40 років землетрус

Сила поштовхів під час землетрусу сягнула 6,9 балів за шкалою Ріхтера

У 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів. Про це повідомили у Національній геологічній службі США, передає УНІАН з посиланням на CNN. Землетрус стався на глибині 5 кілометрів. У відомстві зазначили, що землетрус стався майже на тому ж місці, що й 7,1-бальний землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

CNN Землетрус і виверження вулкану на Гаваях

Сила поштовхів під час землетрусу сягнула 6,9 балів за шкалою Ріхтера

У 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів. Про це повідомили у Національній геологічній службі США, передає УНІАН з посиланням на CNN.

Землетрус стався на глибині 5 кілометрів. У відомстві зазначили, що землетрус стався майже на тому ж місці, що й 7,1-бальний землетрус 1975 року, який уніс життя людей, і є найпотужнішим з тих часів. Близько 14 тисяч жителів острова залишилися без світла. За неофіційними даними, пошкоджено деякі будівлі. Видання зазначає, що, незважаючи на досить сильні поштовхи, загрози цунамі немає.

4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа, з Великого острова евакуюють жителів.