На карнавалі у Манчестері сталася стрілянина: постраждали 10 людей



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Фото: BBC Карибський карнавал у Манчестері

Серед постраждалих двоє дітей 12 років

Десять людей постраждали в результаті стрілянини в районі Мосс-Сайд в Манчестері. Про це повідомляє BBC.

«Стрілянина сталася на вечірці після першого дня Карибського карнавалу в Олександрійському парку», - йдеться в повідомленні.

У дев'яти постраждалих вогнепальні поранення, один чоловік зламав ногу. Він знаходиться у важкому стані. Серед постраждалих двоє дітей 12-ти років.

Представник поліції Манчестера Вазим Чодрі заявив, що стріляли з помпової рушниці, а в якості патронів були використані патрони від травматичної зброї. Він зазначив, що вік потерпілих - від 12 до 50 років. Вони отримали в основному поранення нижніх кінцівок.

«Стрільба з вогнепальної зброї в такому натовпі - прояв абсолютного нерозсудливості», - додав він.

Цьогоріч на Карибський карнавал, який проводиться щоліта з 1972 року, приїхали понад 16 тисяч осіб.

Нагадаємо, у неділю в Запорізькій області чоловік стріляв з викраденої рушниці по автомобілях, які проїжджали повз нього, постраждали жінка та 11-річна дитина.