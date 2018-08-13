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    У світі

    На карнавалі у Манчестері сталася стрілянина: постраждали 10 людей

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    Карибський карнавал у Манчестері - На карнавалі у Манчестері сталася стрілянина: постраждали 10 людей
    Фото: BBC
    Карибський карнавал у Манчестері

    Серед постраждалих двоє дітей 12 років

    Десять людей постраждали в результаті стрілянини в районі Мосс-Сайд в Манчестері. Про це повідомляє BBC.

    «Стрілянина сталася на вечірці після першого дня Карибського карнавалу в Олександрійському парку», - йдеться в повідомленні.

    У дев'яти постраждалих вогнепальні поранення, один чоловік зламав ногу. Він знаходиться у важкому стані. Серед постраждалих двоє дітей 12-ти років.

    Представник поліції Манчестера Вазим Чодрі заявив, що стріляли з помпової рушниці, а в якості патронів були використані патрони від травматичної зброї. Він зазначив, що вік потерпілих - від 12 до 50 років. Вони отримали в основному поранення нижніх кінцівок.

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    «Стрільба з вогнепальної зброї в такому натовпі - прояв абсолютного нерозсудливості», - додав він.

    Цьогоріч на Карибський карнавал, який проводиться щоліта з 1972 року, приїхали понад 16 тисяч осіб. 

    Нагадаємо, у неділю в Запорізькій області чоловік стріляв з викраденої рушниці по автомобілях, які проїжджали повз нього, постраждали жінка та 11-річна дитина.

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