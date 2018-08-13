На трасі в Запорізькій області чоловік стріляв по автомобілях, є постраждалі



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Мисливська рушниця

Поліція затримала зловмисника, він викрав гладкоствольну мисливську рушницю з гаражу односельця

У Запорізькій області на трасі «Кирилівка – Мелітополь» зловмисник стріляв з викраденої рушниці по автомобілях, які проїжджали повз нього, постраждали жінка та 11-річна дитина.

Про це у неділю повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

«О 5-й ранку до Кирилівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Кирилівка – Мелітополь» у районі села Шелюги Якимівського району невідомий стріляє з мисливської рушниці по автомобілях, які проїжджали повз. Внаслідок його дій жінка 1977 року народження та дівчинка 2007 року народження дістали незначні тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

На даний час разі життю потерпілих ніщо не загрожує. Поліція затримала зловмисника на блокпосту поблизу села Лиманське, ним виявився мешканець села Охримівка 1991 року народження. Слідчі з’ясували, що гладкоствольну мисливську рушницю чоловік викрав з гаражу односельця.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Рушницю вилучено та направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 12 серпня троє чоловіків у масках забігли у приміщення ломбарду у Києві, застрелили охоронця, забрали ювелірні прикраси та втекли.