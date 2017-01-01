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    У кафе на Кубані сталася стрілянина: загинули троє

    Підозрювані затримані
    Троє чоловіків були вбиті минулої ночі в одному з кафе станиці Ладозької у Краснодарському краї. Як повідомляє Telegram-канал Mash, пов'язаний з виданням Life, стрілок вбив тих, кого підозрював у зґвалтуванні своєї дочки. Цей ресурс публікує відео з камер спостереження, на якому видно, як двоє чоловіків входять в приміщення кафе, і в ту ж мить
    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка

    Підозрювані затримані

    Троє чоловіків були вбиті минулої ночі в одному з кафе станиці Ладозької у Краснодарському краї. Як повідомляє Telegram-канал Mash, пов'язаний з виданням Life, стрілок вбив тих, кого підозрював у зґвалтуванні своєї дочки.

    Цей ресурс публікує відео з камер спостереження, на якому видно, як двоє чоловіків входять в приміщення кафе, і в ту ж мить один з них стріляє з гвинтівки в людини, котра стояла біля бару. Потім нападники заходять в інше приміщення і через кілька секунд залишають кафе.

    У поліції заявляють, що двоє підозрюваних затримані.

    Нагадаємо, у суботу ввечері невідомий відкрив стрілянину на Микільській вулиці в 300 метрах від Червоної площі у Москві.

    Джерело: Эхо Москвы

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