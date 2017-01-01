У кафе на Кубані сталася стрілянина: загинули троє

Підозрювані затримані

Троє чоловіків були вбиті минулої ночі в одному з кафе станиці Ладозької у Краснодарському краї. Як повідомляє Telegram-канал Mash, пов'язаний з виданням Life, стрілок вбив тих, кого підозрював у зґвалтуванні своєї дочки. Цей ресурс публікує відео з камер спостереження, на якому видно, як двоє чоловіків входять в приміщення кафе, і в ту ж мить



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Підозрювані затримані

Троє чоловіків були вбиті минулої ночі в одному з кафе станиці Ладозької у Краснодарському краї. Як повідомляє Telegram-канал Mash, пов'язаний з виданням Life, стрілок вбив тих, кого підозрював у зґвалтуванні своєї дочки.

Цей ресурс публікує відео з камер спостереження, на якому видно, як двоє чоловіків входять в приміщення кафе, і в ту ж мить один з них стріляє з гвинтівки в людини, котра стояла біля бару. Потім нападники заходять в інше приміщення і через кілька секунд залишають кафе.

У поліції заявляють, що двоє підозрюваних затримані.

Нагадаємо, у суботу ввечері невідомий відкрив стрілянину на Микільській вулиці в 300 метрах від Червоної площі у Москві.

Джерело: Эхо Москвы