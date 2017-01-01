У центрі Москви сталася стрілянина, є пораненні

Двох постраждалих направлено в лікарню

У суботу ввечері невідомий відкрив стрілянину на Микільській вулиці в 300 метрах від Червоної площі. Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на представника МВС. «Близько 22.32 надійшло повідомлення про конфлікт за адресою: Микільська вулиця, 15, будівля 1. За попередніми даними між громадянами стався конфлікт, в ході



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Двох постраждалих направлено в лікарню

У суботу ввечері невідомий відкрив стрілянину на Микільській вулиці в 300 метрах від Червоної площі.

Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на представника МВС.

«Близько 22.32 надійшло повідомлення про конфлікт за адресою: Микільська вулиця, 15, будівля 1. За попередніми даними між громадянами стався конфлікт, в ході якого невідомий імовірно з невстановленої вогнепальної зброї заподіяв поранення двом громадянам, з місця зник», — сказав черговий офіцер.

На місці працює слідчо-оперативна група, постраждалі направлені в лікарню.

Видання також зазначає, що на місці інциденту знаходиться бар і не виключено, що конфлікт розпочався під впливом алкоголю.

Нагадаємо, у США в найбільшому місті Техасу Х'юстоні чоловік розстріляв двох колег з автомагазину, а потім застрелився сам.