На нафтопереробному заводі в Італії стався вибух
Роботу заводу негайно зупинили
Стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної події
На півночі Італії в провінції Павія сталися вибух і пожежа на великому нафтопереробному заводі італійської нафтогазової компанії Eni.
Про це повідомляє ANSA.
Вибух, який супроводжувався пожежею, стався в районі лінії газифікації заводу поблизу міста Саннадзаро-де-Бургонді о 6.35.
Зазначається, що стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця події.
За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Роботу заводу негайно зупинили.
Причина вибуху встановлюється.
Джерело: Європейська правда