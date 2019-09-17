На нафтопереробному заводі в Італії стався вибух



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Роботу заводу негайно зупинили

Стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної події

На півночі Італії в провінції Павія сталися вибух і пожежа на великому нафтопереробному заводі італійської нафтогазової компанії Eni.

Про це повідомляє ANSA.

Вибух, який супроводжувався пожежею, стався в районі лінії газифікації заводу поблизу міста Саннадзаро-де-Бургонді о 6.35.

Зазначається, що стовпи диму було видно за кілька кілометрів від місця події.

За попередніми даними, в результаті вибуху ніхто не постраждав. Роботу заводу негайно зупинили.

Причина вибуху встановлюється.

Джерело: Європейська правда