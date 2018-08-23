На півдні Молдови через спалах кору скасували усі масові заходи



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Влада закликала всіх батьків до початку навчального року подбати про вакцинацію дітей, в іншому випадку вони не будуть допущені до занять

Керівник Гагаузької автономно-територіального утворення на півдні Молдови Ірина Влах за домовленістю з міністерством охорони здоров'я, праці та соціального захисту розпорядилася скасувати всі заплановані на цей період культурно-масові заходи через спалах кору в регіоні.

«Щоб не допустити поширення інфекції, регіональна комісія з подолання надзвичайних ситуацій прийняла рішення ввести заборону на проведення всіх культурно-масових заходів у Гагаузії з залученням великої кількості людей. Виконком автономії разом з Міністерством охорони здоров'я Республіки Молдова докладає всіх зусиль, щоб запобігти поширенню кору в автономії», - зазначила Влах.

За її словами, у регіоні на сьогоднішній день зареєстровано близько 149 випадків захворювання на кір. Переважно це діти із сіл Бешгиоз, Копчак, Казаклія і з міста Вулканешти. Є випадки і в інших населених пунктах, зафіксовані також захворювання на кір у дорослих.

Башкан (керівник) автономії закликала мерів сіл і міст також скасувати святкування Храмів та проведення концертів, включаючи Фестиваль гагаузького костюма, який повинен був пройти в Вулканештах 26 серпня.

Влах закликала всіх батьків до початку навчального року подбати про вакцинацію дітей, в іншому випадку вони не будуть допущені до занять.

Раніше, за підсумками екстреного засідання республіканської комісії з охорони здоров'я, у Молдові було оголошено помаранчевий рівень небезпеки поширення кору. Перший масовий випадок захворювання був зафіксований в одному із дитячих таборів відпочинку в Унгенському районі, де відпочивали діти з півдня Молдови.

Джерело: Укрінформ