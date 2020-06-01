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    У світі

    На півдні Перу зафіксували потужний землетрус

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    Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км - На півдні Перу зафіксували потужний землетрус
    Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км

    Землетрус магнітудою 6,0 стався за 32 км на північний захід від перуанського міста Лампа

    У південній частині Перу стався потужний землетрус, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    За даними дослідників, землетрус магнітудою 6,0 стався в неділю за 32 км на північний захід від перуанського міста Лампа.

    Як зазначається, осередок поштовхів залягав на глибині 153 км. Про жертви та руйнування не повідомляється.

    Нагадаємо, в Ірані 24 травня стався потужний землетрус магнітудою 5,2 серйозно пошкодив стародавні пам’ятки.

    Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.

    Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

    6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

    Раніше на Тайвані стався потужний землетрус

    стихійні лиха Перу землетрус
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