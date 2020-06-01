На півдні Перу зафіксували потужний землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км

Землетрус магнітудою 6,0 стався за 32 км на північний захід від перуанського міста Лампа

У південній частині Перу стався потужний землетрус, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

За даними дослідників, землетрус магнітудою 6,0 стався в неділю за 32 км на північний захід від перуанського міста Лампа.

Як зазначається, осередок поштовхів залягав на глибині 153 км. Про жертви та руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, в Ірані 24 травня стався потужний землетрус магнітудою 5,2 серйозно пошкодив стародавні пам’ятки.

Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.

Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

Раніше на Тайвані стався потужний землетрус.