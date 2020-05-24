В Ірані стався сильний землетрус
Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає
Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Державне телебачення Ірану наразі не підтвердило цю інформацію. Водночас іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів.
Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.
Раніше у Північній Кореї стався землетрус.
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