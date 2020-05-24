В Ірані стався сильний землетрус



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Землетрус стався на заході Ірану

Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає

Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Державне телебачення Ірану наразі не підтвердило цю інформацію. Водночас іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів.

Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

Раніше на Тайвані стався потужний землетрус.