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    В Ірані стався сильний землетрус

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    Землетрус стався на&nbsp;заході Ірану - В Ірані стався сильний землетрус
    Землетрус стався на заході Ірану

    Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає

    Землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Державне телебачення Ірану наразі не підтвердило цю інформацію. Водночас іранська новинна агенція з посиланням на Сейсмологічний центр при Геофізичному інституті Університету Тегерану повідомляє, що поштовхи почалися о 13:41 за місцевим часом на глибині 10 кілометрів.

    Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

    Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

    6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

    Раніше на Тайвані стався потужний землетрус

    Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Закарпатскій області зареєстрували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород.

    Як повідомлялося, кілька підземних поштовхів відчули у ніч на 25 квітня жителі Одеської області. Найбільше підземні поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок.

    стихійні лиха Іран землетрус
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