Потужний землетрус в Ірані пошкодив історичні пам'ятки



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В результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай Фото: iranpress

Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану

В Ірані у неділю, 24 травня, стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. В результаті землетрусу було серйозно пошкоджено стародавні райони Дехдашта.

Про це повідомляє IRNA.

За словами директора Управління культурного спадщини та ремесел Кохгілуех і Бойєр-Ахмад Маджида Сафає, в результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай.

Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.

Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

Раніше на Тайвані стався потужний землетрус.

Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Закарпатскій області зареєстрували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород.

Як повідомлялося, кілька підземних поштовхів відчули у ніч на 25 квітня жителі Одеської області. Найбільше підземні поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок.