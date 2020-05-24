Потужний землетрус в Ірані пошкодив історичні пам'ятки
В результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай
Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану
В Ірані у неділю, 24 травня, стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. В результаті землетрусу було серйозно пошкоджено стародавні райони Дехдашта.
Про це повідомляє IRNA.
За словами директора Управління культурного спадщини та ремесел Кохгілуех і Бойєр-Ахмад Маджида Сафає, в результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай.
Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.
Раніше у Північній Кореї стався землетрус.
Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.
6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.
Раніше на Тайвані стався потужний землетрус.
Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Закарпатскій області зареєстрували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород.
Як повідомлялося, кілька підземних поштовхів відчули у ніч на 25 квітня жителі Одеської області. Найбільше підземні поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок.