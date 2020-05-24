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    У світі

    Потужний землетрус в Ірані пошкодив історичні пам'ятки

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    <p>В результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай</p> - Потужний землетрус в Ірані пошкодив історичні пам'ятки

    В результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай

    Фото: iranpress

    Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану

    В Ірані у неділю, 24 травня, стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. В результаті землетрусу було серйозно пошкоджено стародавні райони Дехдашта.

    Про це повідомляє IRNA.

    За словами директора Управління культурного спадщини та ремесел Кохгілуех і Бойєр-Ахмад Маджида Сафає, в результаті підземних поштовхів було пошкоджено багато історичних пам'яток, в тому числі Карван-сарай.

    Землетрус сколихнув Догонбадан, Кохгілуех і провінцію Бойєр-Ахмад на південному заході Ірану. Землетрус залягав на глибині 10 кілометрів.

    Раніше у Північній Кореї стався землетрус.

    Нагадаємо, у ніч на понеділок, 11 травня, у східній частині Індонезії біля островів Танімбар стався землетрус магнітудою 5,6.

    6 травня біля індонезійського узбережжя стався надпотужний землетрус - магнітудою 6,8.

    Раніше на Тайвані стався потужний землетрус

    Нагадаємо, у ніч на 28 квітня у Закарпатскій області зареєстрували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород.

    Як повідомлялося, кілька підземних поштовхів відчули у ніч на 25 квітня жителі Одеської області. Найбільше підземні поштовхи відчули мешканці багатоповерхівок.

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