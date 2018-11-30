На півдні штату Аляска стався потужний землетрус



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Унаслідок землетрусу найбільше постраждало місто Анкоридж

Потужний землетрус стався на півдні американського штату Аляска 30 листопада. Унаслідок землетрусу найбільше постраждало місто Анкоридж, там частково зруйнувались дороги, спричинивши затори.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Також стались значні пошкодження на одній із телевізійних студій, водночас, про жертв наразі не повідомляється.

Також сталося декілька афтершоків. Найсильніший з них - магнітудою 5,7 - було зафіксовано всього лише в 4 кілометрах від Анкориджа.

Епіцентр землетрусу магнітудою 7,0 балів розташовувався за 13 кілометрів на північ від Анкориджа, де мешкає близько 40% населення штату.

Географічна служба США повідомила, що епіцентр розташовувався на глибині 43 кілометри.

Одразу після землетрусу було оголошено попередження про цунамі. Однак, пізніше попередження скасували.

За даними поліції Анкориджа, у місті є зруйновані будівлі споруди, а багато доріг і мости закриті через пошкодження.

Нагадаємо, в липні цього року в Тихому океані біля архіпелагу Кермадек у Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 5,9 балів.