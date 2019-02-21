Під час протестів в Каталонії сталися сутички: є поранені



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Поранені щонайменше 28 людей, з них 12 поліцейських

Внаслідок сутичок протестувальників, які виступають за незалежність іспанського регіону Каталонії, з поліцією 21 лютого поранені щонайменше 28 людей, з них 12 поліцейських.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сьогоднішні протести, що пройшли по всій Каталонії, пов'язані з судом над колишніми каталонськими сепаратистськими лідерами, що відбувається в Мадриді.

У Барселоні одночасно в декількох точках зібралися люди, які вигукували гасла на підтримку незалежності регіону.

На одній з центральних площ міста поліцейські застосували кийки до групи молодих людей, які кидали в них каміння. Ще кілька людей сіли на рейки на залізничному вокзалі Барселони, намагаючись перешкодити руху поїздів.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Іспанії почав розглядати по суті справу про 12 лідерів, причетних до організації незаконного референдуму про незалежність Каталонії у жовтні 2017 року.

У грудні минулого року під час протестів у Барселоні з нагоди виїзного засідання уряду Іспанії правоохоронці затримали 12 каталонських сепаратистів.

Як відомо, парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня.