В Іспанії 28 квітня відбудуться вибори



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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав дату виборів до парламенту

Відсьогодні парламент розпущений – в країні починається передвиборна кампанія

Парламентські вибори в Іспанії відбудуться 28 квітня. Про це повідомляє Euronews.

Оголошуючи нові позачергові вибори, іспанський прем'єр Педро Санчес заявив, що «між політичною апатією, необхідністю зводити кінці з кінцями в державі, живучи без затвердженого бюджету, і демократією, коли звертаються до народу за новим мандатом, я вибрав друге. Іспанія хоче рухатися вперед, розвиваючись і як країна, і як суспільство, оберігаючи досягнутий усіма нами прогрес, цінуючи терпимість, живучи в повазі і закликаючи на допомогу в рішеннях здоровий глузд».

Відсьогодні парламент розпущений, і в країні починається передвиборна кампанія.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії проведуть дострокові вибори у парламент.

Дострокові вибори будуть скликані через те, що парламент 13 лютого не проголосував за поданий урядом державний бюджет на 2019 рік.

Урядовий бюджет не підтримали дві каталонські партії, які виступають за незалежність автономії, через зрив переговорів щодо права Каталонії на самовизначення. За бюджет проголосував 151 депутат, проти - 191.

Соціалісти Санчеса сформували уряд меншості після того, як за підтримки баскських і каталонських партій минулого року оголосили вотум недовіри кабміну Маріано Рахоя. Тепер же каталонські депутати вийшли із ситуативного союзу.