На судні біля берегів Єгипту помер український моряк

Трагедія сталася на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal

На кораблі в територіальних водах Єгипту було знайдено тіло українського моряка. Про це повідомив морської юрист Микола Гольбін.

За його словами, трагедія сталася наприкінці минулого тижня на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal.

Слідів насильницької смерті на тілі одесита 1956 року народження не виявлено.

«Попередньо, причина смерті – природна», – сказав юрист.

Він уточнив, що надзвичайна подія сталася, коли судно знаходилося в територіальних водах Єгипту.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українського моряка на судні Msc Messina.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі.

Контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

Джерело: УНІАН