МЗС підтверджує загибель українського моряка на судні біля Шрі-Ланки

20-річний моряк вийшов у другий рейс і трагічно загинув під час пожежі

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українського моряка на судні Msc Messina. Розпочато процедуру підготовки до репатріації тіла. Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза Msc Messina сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру», – сказав Ніколенко.

Він зазначив, що пожежу вдалося загасити силами екіпажу та за допомоги декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки внаслідок зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний.

Наразі Msc Messina буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття до – 4 липня.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі.

Контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі перевірити ситуацію на судні Msc Messina.