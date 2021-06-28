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    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк

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    На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою у машинному відділенні судна почалося загоряння - В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк
    На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою у машинному відділенні судна почалося загоряння
    Фото: seafarersjournal.com

    Хлопець вийшов у другий рейс і трагічно загинув під час пожежі

    У Індійському океані на судні Msc Messina сталася пожежа. Під час її гасіння загинув український моряк. Про це повідомляє телеграм-канал Одеса INFO а також морський портал Seafarers Journal.

    Зазначається, що корабель під прапором Ліберії йшов зі Шрі-Ланки в Сінгапур, але на пів дорозі в машинному відділенні сталася пожежа. В результаті загинув 20-річний моряк родом із Одеси. Це був його другий рейс.

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    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк
    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк
    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк
    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк

    Зараз вся команда залишається на борту аварійного судна, яке поки перебуває на буксирі.

    Нещодавно глава Індонезії оголосив про загибель підводного човна з екіпажем.

    Підводний човен KRI Nanggala-402 з 53 моряками на борту проводив навчання з торпедами, коли перестав виходити на зв’язок. 21 квітня поруч з островом Балі, де зникла субмарина, були знайдені сліди розливу нафти. А 23 квітня поруч з місцем пропажі субмарини був виявлений невпізнаний об’єкт з високим магнетизмом.

    Нагадаємо, 24 квітня, підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402, який зник недалеко від Балі, знайшли у водах біля берегів острова. Субмарину помітили на глибині близько 850 метрів.


    Теги: пожежа Одеса корабель українські моряки Шрі-Ланка море
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    В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк