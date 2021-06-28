В Індійському океані під час пожежі на судні загинув 20-річний український моряк

На півдорозі між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою у машинному відділенні судна почалося загоряння

Хлопець вийшов у другий рейс і трагічно загинув під час пожежі

У Індійському океані на судні Msc Messina сталася пожежа. Під час її гасіння загинув український моряк. Про це повідомляє телеграм-канал Одеса INFO а також морський портал Seafarers Journal.

Зазначається, що корабель під прапором Ліберії йшов зі Шрі-Ланки в Сінгапур, але на пів дорозі в машинному відділенні сталася пожежа. В результаті загинув 20-річний моряк родом із Одеси. Це був його другий рейс.

Зараз вся команда залишається на борту аварійного судна, яке поки перебуває на буксирі.

Нещодавно глава Індонезії оголосив про загибель підводного човна з екіпажем.

Підводний човен KRI Nanggala-402 з 53 моряками на борту проводив навчання з торпедами, коли перестав виходити на зв’язок. 21 квітня поруч з островом Балі, де зникла субмарина, були знайдені сліди розливу нафти. А 23 квітня поруч з місцем пропажі субмарини був виявлений невпізнаний об’єкт з високим магнетизмом.

Нагадаємо, 24 квітня, підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402, який зник недалеко від Балі, знайшли у водах біля берегів острова. Субмарину помітили на глибині близько 850 метрів.



