На святкуванні Дня дитини у Мексиці отруїлися 1,4 тис. людей



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У Мексиці понад тисячу людей отруїлися під час святкувань

Зараз усі постраждалі виписані, а лікарі протягом чотирьох днів мають намір встановити причини масових отруєнь

Масове отруєння майже 1,4 тисячі осіб відзначено в мексиканському штаті Веракрус на святкуваннях Дня дитини.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я штату.

За попередніми даними, всього в лікарні були доставлені 1,358 тисячі пацієнтів, серед них - діти та вагітні жінки. Зараз усі постраждалі виписані, а лікарі протягом чотирьох днів мають намір встановити причини масових отруєнь.

Уряд Веракрусу уточнює, що одне зі свят у місці компактного проживання корінних жителів був організований якоюсь неурядовою організацією, яка роздавала їжу, солодощі та напої.

Раніше у Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною.

Джерело: Кореспондент.net