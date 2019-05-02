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    У світі

    На святкуванні Дня дитини у Мексиці отруїлися 1,4 тис. людей

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">У Мексиці понад тисячу людей отруїлися під час святкувань</div> </div> </div> - На святкуванні Дня дитини у Мексиці отруїлися 1,4 тис. людей
    У Мексиці понад тисячу людей отруїлися під час святкувань

    Зараз усі постраждалі виписані, а лікарі протягом чотирьох днів мають намір встановити причини масових отруєнь

    Масове отруєння майже 1,4 тисячі осіб відзначено в мексиканському штаті Веракрус на святкуваннях Дня дитини.

    Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я штату.

    За попередніми даними, всього в лікарні були доставлені 1,358 тисячі пацієнтів, серед них - діти та вагітні жінки. Зараз усі постраждалі виписані, а лікарі протягом чотирьох днів мають намір встановити причини масових отруєнь.

    Уряд Веракрусу уточнює, що одне зі свят у місці компактного проживання корінних жителів був організований якоюсь неурядовою організацією, яка роздавала їжу, солодощі та напої.

    Раніше у Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною.

    Джерело: Кореспондент.net

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