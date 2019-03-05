У Берліні росіянина звинуватили у підготовці теракту



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Обвинувачений зберігав у себе в квартирі великі обсяги вибухової речовини - перекису ацетону

У Берліні 31-річного громадянина РФ Магомета-Алі С., затриманого в серпні минулого року, звинуватили в підготовці вибуху та тяжкого злочину проти держави.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури Німеччини, обвинувачений підозрюється в тому, що в жовтні 2016 року він зберігав у себе в квартирі великі обсяги вибухової речовини - перекису ацетону.

«При цьому він хотів разом з окремо переслідуваним і зараз затриманим у Франції Клементом Б. здійснити ісламістські мотивований напад у Німеччині, щоб вбити якомога більше людей або принаймні поранити. Для нього було важливим розпалити атмосферу страху і невизначеності серед населення Німеччині», - повідомили в прокуратурі.

За її даними, крім 22-річного Клемента Б. із Франції, росіянин готував цей теракт також із тунісцем Анісом Амрі, який 19 грудня 2016 року в'їхав на вантажівці в натовп у Берліні.

Планам влаштувати вибух в Німеччині завадив випадок: кримінальна поліція, яка ще не знала про існування бомби, допитала Магомета-Алі, який раніше привернув її увагу. Побоюючись викриття, спільники вирішили роз'їхатися.

Француза затримали в квітні 2017 року у Марселі, а росіянина - в серпні 2018 року в Берліні.

Джерело: Європейська правда