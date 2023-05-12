Над Кремлем невідомі запустили український прапор (фото)

Наразі невідомо, хто запустив український прапор над Красною площею.

У небі над Красною площею у Москві невідомі запустили у небо український прапор на повітряних кульках. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Прапор України пролетів і над Кремлем у столиці Росії.

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Поки невідомо, хто запустив український прапор над Красною площею.

Як повідомлялося, російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.