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Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Кремль: у мережу потрапив момент влучання (відео)
фото скріншот відео

На відео можна побачити уламки на будівлі Кремля

У мережі з’явилося відео моменту влучання безпілотника у будівлю Кремля. Відео оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко. 

На кадрах можна побачити, як, ймовірно, безпілотник пролітає над куполом Кремля та вибухає. Здалеку пошкодження на будівлі, над якою вибухнув дрон, непомітні.

На іншому відео, яке з'явилося у мережі, можна побачити уламки на будівлі Кремля.

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Крім того, у Росії заявили, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». Зазначимо, що такі заяви Росія часто робить перед ракетними атаками чи провокаціями.

Теги: росія путін журналіст безпілотник влада відео війна

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