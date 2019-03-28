National Geographic презентував альбом зі звуками пластика в океані



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Фото: National Geographic

До 2050 року пластикових відходів у світовому океані буде більше, ніж риби

Латино-американське відділення National Geographic презентувало музичний альбом «Звуки майбутнього океану» («Sounds of Future Ocean»), повідомляє портал reklamaster.com. Для запису платівки використовували пластик, виловлений у водах океанів.

В альбомі всього чотири пісні, він доступний на сервісі Spotify. Кожен трек представляє одну з екосистем, забруднених пластиком: відкрите море, глибокі води, льодовики і пляжі. У кінці кожного треку слухачеві пояснюють, за допомогою якого матеріалу була створена запис. Також National Geographic планує випустити альбом на вініловій платівці, виготовленої з пластику, зібраного на пляжах.

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Результат на нашій інфографіці - в мільйонах тонн на рік. National Geographic пояснює: якби весь щорічно скидуваний у море пластик винесло на берег - на кожному метрі морського узбережжя в усьому світі опинилось би по 15 пластикових пакетів.

За оцінками ООН, до 2050 року пластикових відходів у світовому океані буде більше, ніж риби, якщо людство не відмовиться від одноразових пляшок, пакетів та стаканчиків, а також косметики з пластиковими мікрочастинками.

Нагадаємо, що з 2021 року Європа частково заборонить одноразовий пластик.