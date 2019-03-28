Європа з 2021 року частково заборонить одноразовий пластик



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Вже з 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками

Європарламент остаточно затвердив законопроект про заборону в ЄС деяких видів одноразового пластику: з 2021 року на території Євросоюзу будуть заборонені пластиковий посуд, соломинки, ватяні палички і ще кілька категорій одноразових виробів, повідомляє портал reklamaster.com.

За оцінками Європарламенту, на пластик припадає 80-85 відсотків усього сміття на європейських пляжах, і більше половини такого сміття становлять одноразові пластикові вироби. Загальний екологічний збиток від пластикового забруднення для економіки ЄС оцінюється в інтервалі від 25 до 695 мільйонів євро в рік.

З 2024 року пластикові пляшки будуть продавати тільки з прикріпленими до них кришками.

Низка одноразових виробів, які містять деяку кількість пластику, зокрема, вологі серветки, жіночі гігієнічні прокладки - в обов'язковому порядку на упаковці будуть супроводжуватися вказівками про негативну дію на навколишнє середовище.

Законопроект також збільшує квоти щодо розділення сміття. До 2025 року не менш як 77% пластикових пляшок повинні бути утилізовані разом з пластиковим сміттям, до 2030 року цей показник зросте до 90%. Крім того, пластикові пляшки з 2025 року мають як мінімум на 25% складатися з вторсировини, до 2030 року - на 30%.

Для інших пластикових предметів, наприклад, пластикової упаковки для готової їжі, встановлена мета щодо зниження обсягів використання на 25 відсотків до 2025 року. Тютюнові компанії повинні будуть знизити кількість пластику в сигаретних фільтрах на 50 відсотків до 2025 року і на 80 відсотків до 2030 року. Крім того, Європарламент розраховує, що через сім років 90 відсотків пластикових пляшок для напоїв будуть йти в переробку, а не потрапляти на звалища.