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    У світі

    Науковці назвали препарати, які не дають результатів для лікування Covid-19

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    Дослідники Recovery вивчають ефективність різних препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції - Науковці назвали препарати, які не дають результатів для лікування Covid-19
    Дослідники Recovery вивчають ефективність різних препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції

    Популярні ліки, які потрібні пацієнтам з ВІЛ/СНІД, не дають позитивного впливу на пацієнтів з Covid-19

    Комбінація препаратів лопінавір і ритонавір не дає результатів для лікування коронавірусної інфекції Covid-19.

    Про це йдеться в заяві керівників британського клінічного дослідження Recovery.

    Лопінавір і ритонавір зазвичай застосовуються при лікуванні вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Однак, як повідомили дослідники, такі ліки не дають позитивного впливу на пацієнтів з Covid-19. Вони порівнювали дані 1 596 хворих, які приймають комбінацію цих препаратів, з даними 3 376 пацієнтів, що проходять звичайне лікування.

    При цьому комбінацію лопінавіру та ритонавіру не випробовували на хворих у важкому стані, так як ці ліки складно давати людям, підключеним до апаратів штучної вентиляції легень.

    Дослідження Recovery проводиться з березня, в ньому беруть участь 11,5 тис. пацієнтів. В роботі вивчається ефективність різних препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції.

    До слова, компанія-виробник препарату Remdesivir, який недавно був визнаний ефективним для лікування тяжко хворих на Covid-19, оприлюднила цінові пропозиції для уряду і приватних лікарень у США, що коливаються від $390 до $520 за флакон.

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