Коронавірусна перекличка. Як з пандемією справляються сусіди України? пандемія

Так ховають померлих від Covid-19 у Росії. Хоча путінський режим назвав карантин просто і легко - «вихідними днями»

Найгірша ситуація у Росії, Білорусі, Румунії, Молдові та Туреччині

Світ потроху оговтується від пандемії коронавірусу. І насправді йдеться не про суттєве покращення епідеміологічної ситуації у глобальних масштабах, а про компроміс між безпекою населення та функціонуванням економіки. Поступово відкривають крамниці, заклади харчування, дитячі садки. Країни із розвинутою туристичною галуззю, аби повністю не втратити літній сезон, починають запускати на свої курорти іноземних гостей.

Чимало дослідників помітили паралелі між статистикою захворюваності у країнах і двома іншими показниками: перший – як швидко були запроваджені карантинні заходи після виявлення перших випадків захворювання, другий – масовість тестування. Крім того, важливими складовими називають демографічну ситуацію – оскільки досі основною групою ризику є особи віком 60+. Не останню роль відіграє також менталітет громадян – до прикладу, є думка, що Італія так тяжко пережила спалах у зв’язку із комунікабельністю італійців, їхніми традиціями активного спілкування та звичкою обійматися при зустрічі. Важливим також є те, наскільки громадяни прислухаються до рекомендацій уряду та дотримуються карантин. До прикладу, жахливу ситуацію зі смертністю від інфекції у США пов’язують саме із небажанням громадян дотримуватися рекомендацій уряду, які до того ж, на думку багатьох експертів, були запізнілими.

«Главком» простежив, що нині відбувається на фронті боротьби з Covid-19 у наших найближчих сусідів. Як держави, що межують з Україною, переживають першу хвилю пандемії. Для порівняння нагадаємо, що наша держава з населенням біля 40 млн станом на кінець травня має понад 22,8 тис. інфікованих осіб, померли – 679, одужали – понад 8,9 тис. осіб, проведено тестів – 322,7 тис. (738 на 100 тис. осіб).

Польща

Населення – 38 млн

Кількість інфікованих – понад 22,6 тис. осіб

Кількість померлих – 1 030 осіб

Одужали – понад 10,5 тис. осіб

Проведено тестів – 820 тис. (2237 на 100 тис. осіб)

Перший випадок коронавірусної хвороби зафіксовано 4 березня, жорсткий карантин було запроваджено 24 березня.

Жорсткий карантин у Польщі було запроваджено 24 березня

Основним препаратом, який використовують польські медики у боротьбі проти Covid-19 є ремдесивір, ліки, якими лікують хворобу Ебола. А от до застосування протималярійного препарату гідроксихлорохілу («Плаквеніл», про небезпеку якого нещодавно повідомили американські дослідники) польські медики відразу поставилися із великою обережністю.

Минулої суботи уряд країни скасував обов’язок носіння масок на вулицях, а також обмеження на кількість покупців в магазинах. З 31 травня у Польщі не обмежуватимуть кількість вірян на службах у костелах. Крім того, уряд країни дозволив проведення масових зібрань, в тому числі концертів просто неба. Збиратися можна буде групами до 150 осіб.

Словаччина

Населення – 5,5 млн

Кількість інфікованих – 1520 осіб

Кількість померлих – 28 осіб

Одужали – 1332 особи

Проведено тестів – 166 тис. (3035 на 100 тис. осіб)

У країні підтвердили перший випадок коронавірусу 6 березня. Смертей від Сovid-19 не реєструють вже 11 днів поспіль.

Поступово пом’якшувати обмеження країна почала 18 травня

Лікують у Словаччині коронавірусну хворобу гідроксихлорохіном, антибіотиком азітроміцином, а також комбінацією препаратів лопінавір/ритонавір, які є одними із найбільш популярних антиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ.

Схеми лікування Сovid-19 у Словаччині

Поступово пом’якшувати обмеження країна почала 18 травня. З 27 травня громадяни Словаччини вже можуть подорожувати до восьми європейських країн на термін до двох діб, не надаючи при цьому підтвердження негативного тесту на коронавірус після повернення.

До списку відкритих для словаків країн увійшли Чехія, Угорщина, Польща, Австрія, Словенія, Хорватія, Німеччина та Швейцарія. Жителям Чехії та Угорщини буде дозволено в'їжджати за аналогічних умов.

Словаччина є однією з найменш постраждалих від пандемії європейських країн.

Угорщина

Населення – 9,8 млн

Кількість інфікованих – 3841 особа

Кількість померлих – 517 осіб

Одужали – 2024 особи

Проведено тестів – 17,5 тис. (1801 на 100 тис. осіб)

Перший випадок коронавірусу зафіксований 4 березня. На цю подію влада відреагувала оперативно: карантин було оголошено 11 березня.

Як і Польща, основні надії медицина Угорщина покладає на ремдесивір та противірусними препаратами.

Медицина Угорщина покладає надію на ремдесивір та противірусними препаратами

Видання Foreign Policy, так прокоментувало запровадження обмежень: «Угорщина стала першою демократією, яка здалася перед наступом коронавірусу. З неймовірною швидкістю прем'єр-міністр Віктор Орбан проштовхнув надзвичайний наказ, яким наділив себе надзвичайною владою на невизначений час і сильно обмежив політичні свободи. Експерти швидко почали говорити про те, що яка з демократій наступною скотиться до авторитаризму».

Зокрема, йдеться про те, що через коронавірус в руках Орбана опинилась уся повнота влади. З 11 березня угорський уряд почав працювати через укази, термін дії яких обмежувався 15 днями. Для того, щоб пролонгувати дію документів, парламент мав проголосувати двома третинами зі складу - конституційною більшістю, яку має правляча команда Орбана.

З 4 травня обмежувальні заходи почали пом’якшувати, однак масові заходи будуть дозволені не раніше 15 серпня.

Румунія

Населення – 19,4 млн

Кількість інфікованих – 18982 особи

Кількість померлих – 1240 осіб

Одужали – 12829 осіб

Проведено тестів – 389 тис. (2005 на 100 тис. осіб)

Перший випадок зараження – 25 лютого. Тотальний карантин у країні запровадили лише з 25 березня: жителям було дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонили покидати свої будинки. Контролювати дотримання карантину доручили військовим.

Румунія використовує для лікування коронавірусу такі препарати: дарунавір (противірусний), кобіцистат (використовується для терапії ВІЛ-позитивних людей), а також ремдесивір, лопінаівр та атазанавір (противірусне) і ритонавір.

Зауважимо, ефективність комбінації дарунавіру та кобіцистату в РФ, наприклад, визнали неефективною у лікуванні коронавірусу.

Контролювати дотримання карантину у Румунії доручили також військовим

Поступово послаблювати карантин румунська влада почала 15 травня.

Курорти на чорноморському узбережжі в Румунії почнуть працювати з 1 червня. При відкриються близько ста готелів на узбережжі. Закладам потрібно буде дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, столики на терасах та шезлонги на пляжах повинні будуть розміщуватися на відстані не менше двох метрів один від одного. Також дозволять масові заходи просто неба за участі до 500 осіб і спортивні заходи, але останні – без глядачів.

Молдова

Населення – 3,5 млн

Кількість інфікованих – 7725 осіб

Кількість померлих – 282 особи

Одужали – 12829 осіб

Офіційну інформацію щодо кількості тестів країна припинила надавати 5 травня. Станом на 5 травня вона зробила всього 16 тис. тестів

Перший випадок хвороби був зафіксований 8 березня. Лікують коронавірусну інфекцію у країні ремдесивіром та противірусними ліками.

17 березня країна запровадила карантин та надзвичайний стан, і збиралась його скасовувати 15 травня, однак епідситуація не дозволила. Міністр охорони здоров’я Віоріка Думбревяну заявила про продовження надзвичайних заходів аж до 30 червня.

До 31 травня продовжено заборону на діяльність ресторанів, барів, кафе і готелів, а також ринків в муніципіях (адміністративно-територіальна одиниця першого рівня Молдови, місто з особливим статусом) Кишинів і Бєльці. До 31 травня залишаються закритими дитячі та спортивні майданчики. До 30 червня залишаються закритими дитячі сади і всі навчальні заклади.

Росія

Населення – 144,5 млн

Кількість інфікованих – 379 051 осіб

Кількість померлих – 4142 особи

Одужали – 150 993 особи

Проведено тестів – 9,6 млн (6648 на 100 тис.)

Одна з небагатьох країн, керівництво якої тривалий час робило вигляд, що коронавірусу нібито й не існує. Станом на 28 травня за офіційною інформацією, в РФ діагностовано 379 051 випадки Covid-19. 4142 померли (РФ включає до своєї статистики окупований Крим). Однак офіційній статистиці Росії у світі не довіряють, бо вважають заниженою.

Росія лікує хворих на Covid-19 гідроксихлорохілом або мелофіном (теж протималярійний препарат, використовують якщо бракує гідроксихлорохілу). Крім того, РФ хизується тим, що розробила та найближчими тижнями планує розпочати тестування на хворих препарату «Ареплівір» (діюча речовина фавипіравір).

Режим Путіна назвав карантин «вихідними днями»

Перший діагностований випадки Covid-19 в РФ за офіційною інформацією виявили 2 березня. Карантин у країні був запроваджений наприкінці березня. За пропагандистськими традиціями, аби не сіяти паніку у населення режим Путіна назвав карантин «вихідними днями». Позиція Кремля була така: коронавірус – проблема інших країн, у РФ усе під контролем. Поступово скасовувати «вихідні» почали лише з 12 травня.

Фактично глава держави-агресора переклав відповідальність за контроль на епідситуацією на губернаторів. Проте за останній тиждень РФ встигла двічі встановити антирекорди із смертності: 26 та 28 травня від коронавірусу там померли 174 людини.

Білорусь

Населення – 9,5 млн

Кількість інфікованих – 39 900 осіб

Кількість померлих – 220 осіб

Одужали – 16660 осіб

Проведено тестів – 475 тис. (5005 на 100 тис.)

Перший офіційний випадок захворювання на Covid-19 у Білорусі був зафіксований 28 лютого.

Білоруські лікарі використовують для лікування протималярійний препарат «Іммард» (діюча речовина гідроксихлорохін, тобто аналог скандального «Плаквенілу») та антибіотик азітроміцин.

Білоруська влада не запроваджувала карантин – тільки інформували громадян про необхідність миття рук та соцдистанціювання. 16 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть висловив подив тим ,що РФ закрила кордон і дав поради громадянам: своєчасно снідати, обідати і вечеряти, пити горілку, відвідувати суху сауну та «Просто працювати. Краще в полі, на тракторі».

Крім того, Лукашенко не обмежив масові заходи: навіть не скасував парад до 9 травня, що був змушений зробити навіть Путін. Уряд лише обмежився запровадженням під час заходу суворих правил дистанціюванням. Крім того, ветеранів закликали залишатися вдома.

За даними ВООЗ, темпи розповсюдження інфекції у Білорусі є одними з найшвидших у світі.

Туреччина

Населення – 82 млн

Кількість інфікованих – 160979 осіб

Кількість померлих – 4461 осіб

Одужали – 124369 осіб

Проведено тестів – 1,87 млн (2286 на 100 тис. осіб)

Перший випадок зараження корона вірусом зафіксований 10 березня. Карантин країна оголосила 22 березня, він передбачав заборону на свободу пересування для громадян похилого віку, а також людей з хронічними захворюваннями. На масовий двотижневий карантин з 16 березня помістили понад 10 тис. паломників, які повернулися із Саудівської Аравії.

Туреччина оголосила 22 березня

Згодом обмеження посилили, а 1-3 травня справа дійшла аж до комендантської години.

Вже 4 травня країна послабила карантин. З 1 червня планує відкрити кордони і готелі для іноземних туристів.

Для лікування хворих на Covid-19 у країні використовують гідроксихлорохін. Крім того, турецькі науковці розробили препарат TR-C 19, тестування на хворих якого схвалив МОЗ Туреччини.



Наталія Сокирчук, «Главком»