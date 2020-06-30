У США назвали вартість препарату для лікування Covid-19



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Типовий п’ятиденний курс лікування препаратом Remdesivir коштуватиме $2340

Препарат Remdesivir наразі вважається єдиним засобом, який підтвердив свою ефективність у допомозі людям, що важко переносять коронавірус

Компанія-виробник препарату Remdesivir, який недавно був визнаний ефективним для лікування тяжко хворих на Covid-19, оприлюднила цінові пропозиції для уряду і приватних лікарень у США, що коливаються від $390 до $520 за флакон.

Про це повідомляє CNN.

«Компанія Gilead Sciences, яка виробляє препарат проти Covid-19, зранку понеділка заявила в відкритому листі, що вирішила встановити ціну $390 за флакон (препарату Remdesivir – ред.) для продажів уряду США», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, типовий п’ятиденний курс лікування, який включатиме використання шести флаконів одним пацієнтом, коштуватиме $2340.

Водночас, вартість препарату для приватних страхових компаній становитиме $520, що дорівнюватиме $3120 за курс для пацієнта.

Препарат Remdesivir наразі вважається єдиним засобом, який підтвердив свою ефективність у допомозі людям, що важко переносять Covid-19. Він, зокрема, знімає лихоманку у таких пацієнтів та дозволяє їм легше справлятися з симптомами недуги.

Нагадаємо, у травні Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) ухвалило застосування в екстрених випадках експериментального препарату Remdesivir при коронавірусній інфекції Covid-19.

Remdesivir розроблений американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. Ще у 2015 році. Препарат випробовувався, а потім застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.